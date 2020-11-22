Бой российского чемпиона UFC в легчашем весе Петра Яна с американцем Алджамейном Стерлингом отменен.
«Вестник MMA» не называет точную причину – поединок не состоится либо из-за проблем с американской визой у 27-летнего Яна, либо из-за травмы Петра.
Смешанные боевые искусства
Трое против одного и бой музыкантов. В Таиланде – MMA-треш не хуже Рук-базук
- Бой должен был состояться 13 декабря в рамках UFC 256.
- Скорее всего, защиту титула перенесут на UFC 258 13 февраля.
- Ян завоевал пояс в бою против бразильца Жозе Алдо.
Смешанные боевые искусства
Победы Шевченко и супербыстрая гильотина Фигейредо – жара с UFC 255
Смешанные боевые искусства
Хук слева – и боец упал без сознания. Еще один безумный нокаут из MMA