Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал инициативу присвоить чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.

«Хабиб молодец, сделал очень много для смешанных единоборств и вообще боев. Великолепные заслуги. Но если и давать звание Героя России, то в первую очередь кому-то с фамилией Емельяненко. Неважно, кому из нас. Мы первооткрыватели и первые чемпионы. Федор безоговорочно опередил всех и до сих пор продолжает выступать.

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Хабиб рано он заявил об уходе. Нурмагомедов на пике, чемпион, добился высочайших результатов. Проводя по два боя в год, можно было еще 10 раз подраться», – цитирует 39-летнего Емельяненко «ВсеПроСпорт».

  • Идея появилась у депутата Госдумы от «Справедливой России» Гаджимурада Омарова.
  • Хабиб победил американца Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры. Он выиграл в ММА 29 боев и не потерпел ни одного поражения.

Абдель-Азиз рассказал, ради какого боя Хабиб готов возобновить карьеру

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