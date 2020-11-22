«Хабиб молодец, сделал очень много для смешанных единоборств и вообще боев. Великолепные заслуги. Но если и давать звание Героя России, то в первую очередь кому-то с фамилией Емельяненко. Неважно, кому из нас. Мы первооткрыватели и первые чемпионы. Федор безоговорочно опередил всех и до сих пор продолжает выступать.