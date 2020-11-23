Бой-реванш в полутяжелой весовой категории завершился во втором раунде после отказа Руа от продолжения борьбы – в результате одного из приемов и падения бразилец повредил руку.

«Хочу поблагодарить вас, ребята, за вашу потрясающую поддержку. Я счастлив, что могу заниматься этим уже 18 лет, и здесь, в 2020-м, вы, ребята, – отличная мотивация, которую я несу с собой, и это дает мне возможность продолжать», – насписал под фото Руа.