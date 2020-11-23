Боец UFC из Бразилии Маурисио Руа показал повреждение, которое получил в поединке против шотландца Пола Крэйга на UFC 255.

Бой-реванш в полутяжелой весовой категории завершился во втором раунде после отказа Руа от продолжения борьбы – в результате одного из приемов и падения бразилец повредил руку.

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Позднее Маурисио опубликовал травму в соцсетях – в локте бойца образовалась огромная гематома.

«Хочу поблагодарить вас, ребята, за вашу потрясающую поддержку. Я счастлив, что могу заниматься этим уже 18 лет, и здесь, в 2020-м, вы, ребята, – отличная мотивация, которую я несу с собой, и это дает мне возможность продолжать», – насписал под фото Руа.

  • На счету 38-летнего Маурисио стало 12 поражений при 27 победах в UFC.
  • В 2010-м Руа владел поясом UFC, который сейчас принадлежит Джону Джонсу.

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