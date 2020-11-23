Бизнесмен и предприниматель Герман Стерлигов сравнил смешанные единоборства с мужским стриптизом и вызвал гнев представителей MMA – в частности, известного бойца Александра Емельяненко.

«Бои ММА – это в том числе мужской стриптиз. Вы смотрели когда-нибудь бои ММА? Вот вы смотрели мужской стриптиз. Когда мужики практически голые, потные, валяются друг у друга между ног, трутся друг об друга, чуть ли не в член упираются носами, а все остальные смотрят мужики. Ну это че такое?!

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С каким-нибудь ********* [геем] борешься и пропитываешься потом этого ****** [гея]! Тьфу, не могу!» – заявил Стерлигов в комментарии для собственного ютьюб-канала «Стерлинг TV».

Александр Емельяненко ответил через РЕН ТВ:

«Ну пусть он выйдет на ринг и узнает, что делают два мужчины на ринге. Получит по зубам и в лучшем случае его спать отправят за подобные слова. Без разницы – пусть выбирает себе любого бойца. Мне кажется, любой боец, который уступает ему в весе, отправит его спать за подобное.

Он просто далекий человек от этого спорта, от спортсменов. Мне кажется, прислушиваться к его словам не стоит. Кто такой Стерлигов? Я его даже знать не знаю».

Статистика Емельяненко в MMA – 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

Последний бой Александр сокрушительно проиграл Магомеду Исмаилову.

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