Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян подтвердил и объяснил перенос поединка против американца Алджамейна Стерлинга.

«В совокупности были разные моменты и с визой, и с подготовкой. Решили с командой, что перенесется бой на новый год. Большие дела, большие игры. Те, кто пишет непонятные вещи, думаю, они неуместны. Просто всему свое время. Тренировки продолжаются, все в порядке.

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А по поводу Стерлинга… Скажу так. Я вижу, что могу побить его. Было бы глупо не верить в себя. Бой состоится по-любому. Просто это раньше я мог вылететь на бой, не думая ни о чем, рисковать можно было. Сейчас нужно сделать все правильно, чтобы потом не было никаких: «это было не так, то было не так», – сказал 27-летний Ян в эфире инстаграма.

  • Бой был запланирован на 12 декабря. Теперь защиту титула перенесут на UFC 258 13 февраля.
  • Ян завоевал пояс в бою против бразильца Жозе Алдо.

Бой Яна и Стерлинга отменен

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