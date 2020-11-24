Пауэрлифтер Михаил Кокляев хочет провести второй поединок по правилам бокса. После поражения от Александра Емельяненко стронгмен вызвал на бой другого представителя ММА Вячеслава Дацика, недавно вышедшего из тюрьмы.

«Всем привет, дорогие друзья! В комментариях под видео, где я вызываю на боксерский поединок медийную личность, было немало предложений мне сразиться со Славой Дациком. Ну что же, идея неплохая, я думаю, вы меня поддержите.

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Вызываю на боксерский поединок Вячеслава Дацика. Слава, давай скрестим наши шпаги в этом прекрасном виде спорта под названием бокс. Я готов», – заявил Кокляев.

Ответ Дацика не заставил себя долго ждать.

«Привет, Мишаня! Ну ты, как всегда, с вызовом опоздал. Видать, еще не отошел от боя с Емельяненко, и птички, прилетевшие тебе в бороду, затмили разум.

Так что на конец года у меня уже есть противник, а в следующем – можно поговорить, если ты будешь готов», – сказал Дацик в видео, которое опубликовал в инстаграме.

В разговор вмешался Артем Тарасов: «Хватит искать по всему интернету себе соперников, я перед вами! В любое время можем сразиться по правилам ММА.

Ну а если ММА для вас – слишком сложно, я с удовольствием приму с вами бой по профессиональному боксу!» – заявил Тарасов в инстаграме.

К публикации он приложил фото Дацика после боя с ним и сказал, что если уронит Кокляева, то это будет сенсация.

Дацик и Кокляев лишь посмеялись над вызовом Тарасова.

В ноябре 2019 года Кокляев проиграл Александру Емельяненко нокаутом в первом раунде.

Михаил – 8-кратный чемпион России по тяжелой атлетике.

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