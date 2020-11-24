Российский боец ММА Сергей Харитонов отстранен от поединков в Bellator минимум на три месяца по состоянию здоровья.

«Организация Bellator дисквалифицировала меня из-за проблем со здоровьем минимум на три месяца», – сказал 39-летний Харитонов ТАСС.

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  • 13 ноября Харитонов был избит бойцом Адамом Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт.
  • В результате Харитонов был госпитализирован, у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины лица, перелом носа со смещением и другие травмы. В понедельник он был выписан из больницы.
  • Харитонов заключил контракт с Bellator в 2016 году. В ММА на его счету 31 победа и восемь поражений, также он участвовал в любительских соревнованиях по боксу.

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