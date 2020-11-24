Бывшая чемпионка России по тайскому боксу Анастасия Янькова снялась в клипе блогерки с ютьюб-канала «Нежный редактор» Татьяны Мингалимовой.
Мингалимова дебютировала под псевдонимом «Не Нежная» с рэп-синглом «Оргазм». «Первый трек Нежного редактора – о феминизме и установках для девушек. Он придаёт уверенности в себе и чувство силы», – говорится в описании ролика.
«Я не дам вытирать о себя ноги, так что не смей называть меня «Слабый пол». «Что ты сделала, чтоб он не бил тебя? Что ты сделала, что он ударил?» Только попробуй поднять свою руку – не будет поблажек на то, что ты парень», – читает в треке блогерка. На этом моменте в видео появляется Янькова, демонстрирующая на камеру скиллы из единоборств.
- Мингалимова – жена футбольного блогера и автора ютьюб-канала «Нечай» Артема Нечаева. Они поженились в Лас-Вегасе в мае 2018 года.
- Анастасия Янькова провела последний поединок в смешанных единоборствах в мае 2018 года. Сейчас она работает ведущей на телеканале «Матч! Боец»
- На канал «Нежный редактор» на момент написания заметки подписаны 953 тысячи пользователей. У канала «Нечай» – 926 тысяч фолловеров, у второго ютьюб-проекта Артема Нечаева «ЭтоТорнадоБылУдар» – 285 тысяч фолловеров.