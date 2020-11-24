Мингалимова дебютировала под псевдонимом «Не Нежная» с рэп-синглом «Оргазм». «Первый трек Нежного редактора – о феминизме и установках для девушек. Он придаёт уверенности в себе и чувство силы», – говорится в описании ролика.

«Я не дам вытирать о себя ноги, так что не смей называть меня «Слабый пол». «Что ты сделала, чтоб он не бил тебя? Что ты сделала, что он ударил?» Только попробуй поднять свою руку – не будет поблажек на то, что ты парень», – читает в треке блогерка. На этом моменте в видео появляется Янькова, демонстрирующая на камеру скиллы из единоборств.