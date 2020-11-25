Боец ММА Ислам Абасов был доставлен в отделение полиции после дорожного конфликта в Москве.

По данным телеграм-канала Mash, спортсмен вместе с друзьями двигался в неизвестном направлении по Москве на автомобиле Porsche и вступил в перепалку с водителем Nissan Teana. По итогам стычки пострадавший мужчина обратился с жалобой в отдел полиции. По горячим следам Абасова задержали.