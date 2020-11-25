Аргентинский боец ММА Эмилиано Сорди, выступающий в промоушне PFL, спас от голодной смерти тысячи людей в родном городе Рио-Куарто.

В 2019 году Сорди стал лучшим в полутяжелом весе, получил пояс и денежное вознаграждение в 1 млн долларов. Все деньги спортсмен потратил на помощь людям, пострадавшим от последствий коронавируса.

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«Я из Рио-Куарто. Это очень маленький город. В нем около 180 тысяч жителей. Людям, живущим здесь, приходится очень туго. Здесь все очень плохо, плохая экономика. Ситуация обстоит ужасно», – цитирует Эмилиано MMAjunkie.

Сорди вместе с друзьями организовал закупку, приготовление, расфасовку и доставку еду нуждающимся. С марта по август 2020 года благодаря акции бойца в Рио-Куарто были накормлены несколько тысяч человек.

«Мы начали кормить около 300 человек и дошли до того, что накормили 3000. Так что с экономической точки зрения я не получил никакого удовольствия от своего приза в миллион долларов. Ничего не купил, в отпуск не съездил. Сидел дома, взаперти», – рассказал Сорди.

Для завоевания пояса PFL Сорди с июня по декабрь 2019 года победил пятерых соперников.

Все бои 29-летний аргентинец завершил досрочно, четыре – в первом раунде.

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