Хавьер Мендес, испанский тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, не уверен, что боец действительно завершил карьеру и больше не вернется в октагон.

«Не собираюсь обсуждать с Хабибом его решение уйти. Это только его дело, его матери и семьи. Конечно, если ему будет нужно мое мнение, я его выскажу. Но, насколько понимаю, если ты сдаешь тесты для USADA, ты по-прежнему часть системы. Ты еще никуда не ушел.

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Никто не знает, что в точности означает та речь Хабиба после боя. Но я на сто процентов уверен, что это не означает его выход из игры. Сто процентов. Он не вне игры. Но больше я ничего не знаю и не буду с ним обсуждать. Да, у него будет разговор с Дэйной [Уайтом], но никто кроме них двоих и Али [Абдель-Азиза] не знает, что там будет обсуждаться.

Кто-то думает, что Хабиб объявил что-то такое впервые, не предупредив меня. Бросьте, он никогда не ставил меня в курс дела. С того момента, как я пришел в 2012-м. Он говорил только: «Тренер, у меня бой». Я отвечал: «Окей, делаем это, это и это», – рассказал Мендес в интервью ютьюб-каналу Real Quick With Mike Swick Podcast.

Хабиб объявил о завершении карьеры в MMA после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Победа стала 29-й, он ушел без поражений.

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