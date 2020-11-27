Девушка-боец смешанных единоборств Дарина Мадзюк нокаутировала 240-килограммового блогера Григория Чистякова.

Бой состоялся в рамках лиги поп-ММА «Наше дело». Сперва Чистяков прижал соперницу к сетке, но та устояла. После возобновления поединка Дарина сбила блогера с ног и стала добивать. Тот постучал, показывая, что сдается.

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«После этого боя я начинаю активно тренироваться, – сказал Чистяков после поражения. – Буду стараться вести более-менее здоровый образ жизни. Моим тренером будет блогер Настя Туки-Тук. Дарина? Так получилось. Ударила меня нормально, и я упал. Она хоть и хрупкая, но... Я ложился ей на спину, а она не падала. А дальше я не знаю, что делать».

  • Статистика Мадзюк в MMA – 4 победы и одно поражение.
  • Девушка весит 62 килограмма.

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