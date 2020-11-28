Об этом в инстаграме сообщил блогер Азамат Бостанов: он отметил, что сумма сделки составила миллион долларов. О завершении переговоров Хабиб объявит 2 декабря на специальной пресс-конференции в Москве. Предполагается, что турниры Eagle Fighting Championship пройдут не только в России и в странах СНГ, но и на Ближнем Востоке и США.