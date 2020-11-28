Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выкупил промоуш Gorilla Fighting Championship. Спортсмен собирается переименовать его в Eagle Fighting Championship.
Об этом в инстаграме сообщил блогер Азамат Бостанов: он отметил, что сумма сделки составила миллион долларов. О завершении переговоров Хабиб объявит 2 декабря на специальной пресс-конференции в Москве. Предполагается, что турниры Eagle Fighting Championship пройдут не только в России и в странах СНГ, но и на Ближнем Востоке и США.
Смешанные боевые искусства
Девушка-боец нокаутировала 240-килограммового блогера
- Хабиб объявил о завершении карьеры в MMA после победы над американцем Джастином Гэтжи.
- Победа стала 29-й, он ушел без поражений.
Смешанные боевые искусства
Тренер Хабиба: «Он не вне игры. У него будет разговор с Уайтом»
Смешанные боевые искусства
Чемпион ММА потратил 1 млн долларов и спас от голода жителей родного города