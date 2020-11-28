Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выкупил промоуш Gorilla Fighting Championship. Спортсмен собирается переименовать его в Eagle Fighting Championship.

Об этом в инстаграме сообщил блогер Азамат Бостанов: он отметил, что сумма сделки составила миллион долларов. О завершении переговоров Хабиб объявит 2 декабря на специальной пресс-конференции в Москве. Предполагается, что турниры Eagle Fighting Championship пройдут не только в России и в странах СНГ, но и на Ближнем Востоке и США.

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  • Хабиб объявил о завершении карьеры в MMA после победы над американцем Джастином Гэтжи.
  • Победа стала 29-й, он ушел без поражений.

Хабиб вовремя ушел из UFC. Он все равно лучший в истории

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