Не повезло Рейчел Остович – девушке, которую любители MMA знают благодаря частой публикации пикантных фото в инстаграме. Американка улетела в технический нокаут от Джины Мазани в заключительном пятом раунде.

Также впечатляющий нокаут был зафиксирован в поединке Джонатана Пирса и Каи Камаки. Пирс удерживал соперника и наносил удары по голове, пока рефери не остановил бой.