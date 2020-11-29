В Лас-Вегасе завершился турнир UFC Fight Night 184.

Главный бой вечера завершился в первом раунде – американец Энтони Смит задушил соотечественника Дэвина Кларка треугольником. Поединок проходил в полутяжелом весе.

Смешанные боевые искусства
Хабиб купил промоушн Gorilla Fighting Championship
11 ЧАСОВ НАЗАД

В соглавном бою непобежденный Мигель Баеза задушил Такеси Сато – бой завершился во втором раунде.

Не повезло Рейчел Остович – девушке, которую любители MMA знают благодаря частой публикации пикантных фото в инстаграме. Американка улетела в технический нокаут от Джины Мазани в заключительном пятом раунде.

Также впечатляющий нокаут был зафиксирован в поединке Джонатана Пирса и Каи Камаки. Пирс удерживал соперника и наносил удары по голове, пока рефери не остановил бой.

  • Статистика победившего в главном бою Смита – 34-16, его оппонента Кларка – 12-5.
  • У Остович – отрицательный баланс: четыре победы и шесть поражений.

Девушка-боец нокаутировала 240-килограммового блогера

Читай новости Eurosport в Viber

Смешанные боевые искусства
Девушка-боец нокаутировала 240-килограммового блогера
ВЧЕРА В 10:13
Смешанные боевые искусства
Тренер Хабиба: «Он не вне игры. У него будет разговор с Уайтом»
26/11/2020 В 11:17