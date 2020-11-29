В Лас-Вегасе завершился турнир UFC Fight Night 184.
Главный бой вечера завершился в первом раунде – американец Энтони Смит задушил соотечественника Дэвина Кларка треугольником. Поединок проходил в полутяжелом весе.
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В соглавном бою непобежденный Мигель Баеза задушил Такеси Сато – бой завершился во втором раунде.
Не повезло Рейчел Остович – девушке, которую любители MMA знают благодаря частой публикации пикантных фото в инстаграме. Американка улетела в технический нокаут от Джины Мазани в заключительном пятом раунде.
Также впечатляющий нокаут был зафиксирован в поединке Джонатана Пирса и Каи Камаки. Пирс удерживал соперника и наносил удары по голове, пока рефери не остановил бой.
- Статистика победившего в главном бою Смита – 34-16, его оппонента Кларка – 12-5.
- У Остович – отрицательный баланс: четыре победы и шесть поражений.
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