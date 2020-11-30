Боец UFC Хабиб Нурмагомедов прокоментировал в инстаграме новость, что дагестанская баранина поднялась в рейтинге всероссийского конкурса «Вкусы России».
«Барашки бомба», – подписал Хабиб фото с двумя баранами и новостью о конкурсе.
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Дагестанская баранина поднялась на пятое место в общероссийском рейтинге продукции.
- Хабиб объявил о завершении карьеры в MMA после победы над американцем Джастином Гэтжи.
- Победа стала 29-й, он ушел без поражений.
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