Боец UFC Хабиб Нурмагомедов прокоментировал в инстаграме новость, что дагестанская баранина поднялась в рейтинге всероссийского конкурса «Вкусы России».

«Барашки бомба», – подписал Хабиб фото с двумя баранами и новостью о конкурсе.

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Дагестанская баранина поднялась на пятое место в общероссийском рейтинге продукции.

  • Хабиб объявил о завершении карьеры в MMA после победы над американцем Джастином Гэтжи.
  • Победа стала 29-й, он ушел без поражений.

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