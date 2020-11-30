Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что прилетел в Абу-Даби.
32-летний боец смешанного стиля выложил в инстаграм фотографию из столицы Объединенных Арабских Эмиратов. «На фоне каменных джунглей, что ли», – подписал пост Нурмагомедов.
Ранее президент UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции после ивента в Лас-Вегасе объявил, что встретится с Хабибом в ОАЭ и обсудит возобновление карьеры.
«Я правда верю, что Хабиб снова выйдет в октагон. Правда верю. Он ничего мне об этом не говорил, но я верю. Мы договорились встретиться в Абу-Даби, уже совсем скоро. Я дам знать, когда будет, о чем рассказать», – цитирует Уайта BJPenn.
Пока в соцсетях Дэйны нет подтверждений о прилете в столицу Эмиратов. Нурмагомедов помимо переговоров о возобновлении спортивной карьеры также встретился с шейхом Рашидом ибн-Хумаидом эль-Нуаими, который возглавляет один из городов ОАЭ Аджман.
- Хабиб объявил о завершении карьеры 24 октября после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.
- В конце июля 2020-го Нурмагомедов ворвался в инстаграм к комментатору UFC Джо Рогану и написал под постом: «В октябре – Гэтжи, в апреле – ЖСП». Дагестанец намекнул на поединок с экс-бойцом и обладателем двух поясов промоушна Жоржем Сен-Пьером.