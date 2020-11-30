«Героя России?! Я бы поддержал, если бы ему дали ЗМС [звание заслуженного мастера спорта России – Eurosport]. Но герои для меня – это люди, которые воевали, которые подставляли грудь под пули. А спортсмены никак не герои.

– Величайший – да. Но Карелин все-таки олимпийский чемпион. Олимпиада, наверное, выше ценится. Хотя у нас мир идет вперед, развивается, и какие-то виды спорта становятся более популярными», – ответил Комбаров в интервью Дмитрию Егорову со Sport24 .

Футболист подчеркнул, что один раз общался с Нурмагомедовым лично и несколько раз – по телефону. «Хабиб спрашивал о команде, о тренировках, я – про набор формы, про весогонку. Мне это интересно было: как они так сбрасывают вес за несколько дней? Хабиб сказал, что просто много воды пьют, ничего не едят, в сауну ходят», – сообщил Дмитрий. Комбаров также назвал чемпиона UFC болельщиком «Спартака».