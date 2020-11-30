Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал инициативу присвоить чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.
«Героя России?! Я бы поддержал, если бы ему дали ЗМС [звание заслуженного мастера спорта России – Eurosport]. Но герои для меня – это люди, которые воевали, которые подставляли грудь под пули. А спортсмены никак не герои.
– Но Хабиб – величайший российский спортсмен, на уровне Карелина, наверное.
– Величайший – да. Но Карелин все-таки олимпийский чемпион. Олимпиада, наверное, выше ценится. Хотя у нас мир идет вперед, развивается, и какие-то виды спорта становятся более популярными», – ответил Комбаров в интервью Дмитрию Егорову со Sport24.
Футболист подчеркнул, что один раз общался с Нурмагомедовым лично и несколько раз – по телефону. «Хабиб спрашивал о команде, о тренировках, я – про набор формы, про весогонку. Мне это интересно было: как они так сбрасывают вес за несколько дней? Хабиб сказал, что просто много воды пьют, ничего не едят, в сауну ходят», – сообщил Дмитрий. Комбаров также назвал чемпиона UFC болельщиком «Спартака».
- Хабиб Нурмагомедов – действующий обладатель чемпионского пояса UFC в легковесной категории. Он закончил карьеру в октябре 2020 года после 29-й победы подряд в профессиональном ММА.
- Дмитрий Комбаров девять сезонов отыграл в московском «Спартаке». С 2019 года защитник выступает за самарские «Крылья Советов». В сезоне-2020/21 Дмитрий сыграл 18 матчей в ФНЛ и получил две желтые карточки.