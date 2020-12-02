Популярный блогер Джейк Пол, который провел два боя на боксерском ринге (2 победы), заявил, что планирует встретиться в ринге с Конором Макгрегором (22-4 ММА). При этом боксеро-блогер не стеснялся в выражениях, описывая ситуацию.
«Моя команда ведет переговоры с менеджером Макгрегора, это все, что скажу. Ни один другой боец с такой аудиторией не бросает ему вызов. У моих собак больше подписчиков, чем у парня, с которым он дерется в январе. Это будет легендарно! Я выиграю и этот бой тоже. Хочу, чтобы люди понимали это. Я всю свою жизнь посвящу победе в этом поединке, а не выйду только для того, чтобы говорить потом, что сделал это. Я выйду, чтобы отмудохать Конора Макгрегора», – заявил Пол.
23-летний Джейк Пол в минувшие выходные заявил о себе, отправив в глухой нокаут 36-летнего дебютанта, звезду NBA Натаниэля Робинсона.
На видео заметно, что Джейк неплохо готов физически, но сможет ли он выстоять не против баскетболиста, а против профессионального бойца? Возможно, скоро мы узнаем ответ.
Джейк Пол имеет более 20 миллионов подписчиков в ютубе.
Брат Джейка Логан Пол также известеный блогер. Логан провел пару боев на ринге, но не так удачно, как младший брат.
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