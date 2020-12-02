«Моя команда ведет переговоры с менеджером Макгрегора, это все, что скажу. Ни один другой боец с такой аудиторией не бросает ему вызов. У моих собак больше подписчиков, чем у парня, с которым он дерется в январе. Это будет легендарно! Я выиграю и этот бой тоже. Хочу, чтобы люди понимали это. Я всю свою жизнь посвящу победе в этом поединке, а не выйду только для того, чтобы говорить потом, что сделал это. Я выйду, чтобы отмудохать Конора Макгрегора», – заявил Пол.