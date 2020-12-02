Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, зачем встречался с президентом UFC Дэйной Уайтом. Он опроверг информацию о возвращении в октагон и заявил, что обсуждал с боссом UFC недавно приобретенный промоушн EFC (Eagle Fighting Championship).

«Я хотел бы заключить с Fight Pass контракт, чтобы бойцы Eagle Fighting Championship смогли переходить в UFC. Например, если наш боец побеждает в шести боях и защищает титул чемпиона, то мы подписываем его в UFC.

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Хочу, чтобы площадка Eagle Fighting Championship была трамплином на мировую арену. Даже если идти семимильными шагами, нужно как минимум 10 лет, чтобы стать лучше UFC, а у нас таких целей нет», – сказал 32-летний Нурмагомедов на пресс-конференции. Его слова приводит Sports.ru.

Хабиб объявил о завершении карьеры 24 октября после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Ранее Нурмагомедов выкупил ММА-промоушн Gorilla Fighting Championship за 1 миллион долларов. Приобретение переименовали в Eagle Fighting Championship.

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