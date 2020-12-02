Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру после 29-й победы в смешанных единоборствах, провел пресс-конференцию, где ответил на вопросы журналистов.

О возобновлении карьеры

Смешанные боевые искусства Хабиб рассказал, зачем встречался с Уайтом. Возвращение не обсуждалось 42 МИНУТЫ НАЗАД

Вопросы о возвращении меня будут преследовать до конца жизни. Видели ролик, что «слово давал, возвращаю обратно»? У меня нет планов о возвращении сейчас. Хочу сфокусироваться на более важных вещах. Удовольствия от выигрыша я уже не получаю. У людей будут всегда разные мнения, кто-то будет считать, что нужно драться. Кто-то нет. Моё мнение такое: завершаешь карьеру – завершай.

О заявлениях на тему религии

Не знаю, как ответить, чтобы не попасть на заголовки. Например, я читаю высказывания по поводу религии — я тоже считаю это радикальным. Кто-то считает это нормальным, не будем эту тему мусолить. Сложно постоянно высказываться по тому или иному вопросу, но молчать тоже иногда неправильно. Давайте особо не будем затрагивать эту тему.

Хабиб Нурмагомедов, Махачкала Фото: Getty Images

О реванше с Конором

Уайт предложит деньги. Соперником удивить тяжело. Кого он мне предложит? Обоих – и Макгрегора, и Порье – придушил, что мне с ними выяснить? Спортивного интереса там нет, они оба сдались мне. Лошадь не бегает, пока осел не выиграет. Если деньги мне дадут, около 100 миллионов – вот это уже проблема. Но, повторюсь, спортивного интереса я там не вижу.

О бое Тайсон – Джонс

Я смотрел. Преданные фанаты смотрели и думали, что, может, мы и Хабиба так увидим. Я проснулся и тоже посмотрел. У меня двоякое чувство. Они заработали денег, потратят большую часть на благотворительность. Они друг другу большой урон не нанесли, как спарринг.

Статистика Нурмагомедова в MMA – 29 побед и ни одного поражения.

Последний бой Хабиб провел против американца Джастина Гэтжи.

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