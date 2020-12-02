Бойцы готовились к поединку в декабре 2020 года. Несколько раз появлялись новости о том, что Чимаев заболел коронавирусом. Но всякий раз эти сообщения опровергал штаб бойца. Тем не менее, бой все равно отменили – положительный тест на COVID-19 сдал Леон Эдвардс.

И все же UFC намеревается провести бой, ранее запланированный на декабрь. Точной даты в календаре промоушена пока нет, но инсайдер ESPN Бретт Окамото предполагает, что UFC поставит поединок на январь.

Смешанные боевые искусства Большая пресска Хабиба: о заявлениях про религию, реванше с Конором ЧЕРЕЗ 29 МИНУТ

«Как мне сообщили, сейчас надеются перенести бой Леона Эдвардса против Хамзата Чимаева на январь и сохранить его пятираундовым. Даты пока нет, но надежда на то, что бой состоится, сохраняется», – написал в Твиттере Бретт Окамото.

Швед Чимаев родился в 1994 году в Чеченской республике. В 19 лет Хамзат с семьей уехал в Швецию.

Хамзат Чимаев имеет рекорд 9-0 в ММА.

Больше историй про ММА ждут вас тут:

Читайте больше статей о bloodandsweat.ru

Смешанные боевые искусства Хабиб рассказал, зачем встречался с Уайтом. Возвращение не обсуждалось 43 МИНУТЫ НАЗАД