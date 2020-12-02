Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал на пресс-конференции, кого из топ-5 легкого веса видит своим преемником.
«Думаю, самый большой процент имеет Дастин Порье. Почему-то мне кажется, что он на подъеме сейчас. До меня он показал и после меня… Чуть-чуть выше он котируется чем остальные, хотя все остальные тоже равны между собой, – сказал Нурмагомедов. – Мне в статусе чемпиона хорошо, что скрывать? Придет время, будет другой чемпион, или пояс будет вакантный. Дайте мне тоже насладиться, почему вы хотите пояс забрать? Я об этом не думал. Думаю, звание будет сохраняться до того, как мы увидимся с Уайтом».
- Последний бой в карьере Хабиб провел против Джастина Гэтжи 24 октября. Он задушил соперника во втором раунде, а после объявил о завершении карьеры.
- Хабиб – обладатель уникального достижения: 29 побед, 0 поражений.
- Нурмагомедов собирается встретиться с президентом МОК Томасом Бахом и поговорить о включении ММА в программу Олимпиады.
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