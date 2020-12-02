По данным телеграм-канала Baza, мероприятие проходило без горячительных напитков, но Антигулов принес с собой и употреблял у всех на виду. После нескольких замечаний боец подошел к одному из гостей и завел разговор на повышенных тонах. К общению подключился еще один мужчина, после чего завязалась потасовка, которую быстро погасили участники банкета.