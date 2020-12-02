31-летний боец UFC Гаджимурад Антигулов стал зачинщиком драки на свадьбе в Дагестане. Спортсмена возмутили просьбы убрать алкоголь.
По данным телеграм-канала Baza, мероприятие проходило без горячительных напитков, но Антигулов принес с собой и употреблял у всех на виду. После нескольких замечаний боец подошел к одному из гостей и завел разговор на повышенных тонах. К общению подключился еще один мужчина, после чего завязалась потасовка, которую быстро погасили участники банкета.
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- Антигулов с 2016 года выступает в UFC. Последние четыре поединка он проиграл, в том числе соотечественнику Максиму Гришину.
- Всего на счету Гаджимурада 28 поединков в UFC, M-1 и ACB: 20 побед и 8 поражений.
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