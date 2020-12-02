Американский полусредневес UFC Нико Прайс провалил тестирование на наркотики. В его организме обнаружили метаболиты марихуаны.

Боец отстранен от выступлений на полгода и оштрафован на 8,5 тысяч долларов, бой с Дональдом Серроне, состоявшийся 19 сентября на UFC Fight Night: Covington vs. Woodley, признан несостоявшимся.