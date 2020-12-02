Американский полусредневес UFC Нико Прайс провалил тестирование на наркотики. В его организме обнаружили метаболиты марихуаны.
Боец отстранен от выступлений на полгода и оштрафован на 8,5 тысяч долларов, бой с Дональдом Серроне, состоявшийся 19 сентября на UFC Fight Night: Covington vs. Woodley, признан несостоявшимся.
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- В 2017 году Прайса уже наказывали аналогичным образом за марихуану, тогда он лишился победы над Алексом Мороно (18-6).
- На счету Нико 10 боев и 4 поражения в UFC.
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