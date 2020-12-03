Глава AMC FNG Камил Гаджиев выразил недовольство поведением бойца смешанного стиля Сергея Харитонова. По словам Гаджиева, Харитонов допускает высказывания, которые не соответствуют действительности.

«Слушай, Серега – чмошник. Бывает такое слово, которое характеризует все сразу. Сначала попадает в историю с Адамом, где зачем-то начинает рассказывать о каких-то вещах, связанных с его какими-то очень близкими отношениями с Адамом, и вспоминает какие-то, я считаю, абсолютно низкие вещи. Даже если у них с этим человеком что-то произошло, он не должен был такие вещи обнародовать, правда это или нет. Это раз. Второе – он называет имена людей – мое, Али, Владимира Минеева – пытаясь дискредитировать нас. Зачем ему это? Хотел просто столкнуть и нас лбами.

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В больнице лежит и думает, что мы сейчас начнем Адаму звонить, что будут между нами какие-то разговоры, разборки. И ко всему прочему еще говорит такие вещи, которые очевидно не соответствуют действительности. Знал он об этом или нет, я не знаю. Но, как минимум, прежде чем что-то говорить, он должен был это проверять. У нас с Яндиевым много было встреч, девять из десяти позитивного характера, одна – негативная. Встретились, поговорили на повышенных тонах, как это бывает не только у кавказцев, а вообще у любых людей. Поговорили, нашлись здравомыслящие люди, которые быстро между нами встали, сделали все для того, чтобы мы пожали руки, мы пожали руки и разошлись», – приводит слова Гаджиева bloodandsweat.ru.

Почему ты не перезваниваешь? Потому что или ты за собой что-то чувствуешь, или ты просто трус

«Никаких потасовок не возникло. Мы пришли с Али вдвоем, Адам пришел с братом Абукаром, поговорили, пожали друг другу руки и решили, что сделаем все, чтобы через несколько дней Владимир Минеев и Адам тоже пожали друг другу руки. И это тот случай, мне кажется, когда все остались довольны. А о чем они там говорили с Харитоновым, если там действительно была какая-то другая интерпретация – ну, поговорим с третьими лицами, от которых это исходит. Ну и вообще все его поведение дальше – он сначала на свою сторону какую-то часть общественности привлек, говоря, что пойдет до конца, будет действовать по закону, газовать, не оставит безнаказанным, мы бойцы, мы должны… Часть после этого от него отвернулась, посчитав, что не так надо эти вопросы решать. Но часть сказала – молодец, Серега, вперед, мы с тобой до конца.

Через несколько дней он разочаровывает и эту часть. Тех не вернул, а этих разочаровал, сказав, что никогда не жил по закону, что он ВДВшник и живет по понятиям… просто очередную чушь какую-то морозил. Мне не перезвонил, а почему? Ты знаешь мой номер телефона, у нас с тобой проблем никаких нет – почему ты не перезваниваешь? Потому что или ты за собой что-то чувствуешь, или ты просто трус. Я, на самом деле, не поклонник Сергея Харитонова, не отношусь к нему с каким-то там благоговением и не считаю его великим спортсменом. Хорошим – безусловно. Но в данной ситуации я ни в коем случае не стал бы его добивать, что-то с него требовать, просто сказал бы – давай увидимся, попробуй просто объясниться. И услышать от него нормальные мужские слова.

Но он мне даже не перезванивает. В итоге когда я сам до него дозвонился, он мне такую чушь начал говорить. Я ему сказал – ты где вообще, давай увидимся. Он говорит, что куда-то уехал на неделю. Ну, то есть очевидно, что человек не хочет встречаться. Или не может. Я считаю, что все его поведение от начала и до конца в этой ситуации – это просто позор», – рассказал Гаджиев.

Сергей Харитонов имеет солидный опыт выступления в ММА. На его счету 30 побед и 7 поражений.

Также Харитонов имеет рекорд 6-4 в кикбоксинге и 1-0 в профессиональном боксе.

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