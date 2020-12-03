«На свадьбе они вдвоем набухались, короче. Он кидаться начал, тот подошел, объяснил: «Эй, так не делайте». Антигулов встал, сразу бычиться начал, и тот ему втащил.

Он же с детьми. Никого никуда не вытягивал, разошелся, пошел к своим детям, к семье. Те потом толпу собрали, его вытянули, и вот этот брат Антигулова звезданул ему сбоку и затоптал его полностью: лицевую кость, скулы, верхнюю челюсть. Все переломано у него, в больнице лежит», – рассказал очевидец.