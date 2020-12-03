Житель Каспийска Расул Билалов, отправивший в нокдаун бойца UFC Гаджимурада Антигулова на дагестанской свадьбе, был жестоко избит после инцидента. Его госпитализировали.
Об этом сообщили очевидцы массовой драки.
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«На свадьбе они вдвоем набухались, короче. Он кидаться начал, тот подошел, объяснил: «Эй, так не делайте». Антигулов встал, сразу бычиться начал, и тот ему втащил.
Он же с детьми. Никого никуда не вытягивал, разошелся, пошел к своим детям, к семье. Те потом толпу собрали, его вытянули, и вот этот брат Антигулова звезданул ему сбоку и затоптал его полностью: лицевую кость, скулы, верхнюю челюсть. Все переломано у него, в больнице лежит», – рассказал очевидец.
- Антигулов с 2016 года выступает в UFC. Последние четыре поединка он проиграл, в том числе соотечественнику Максиму Гришину.
- Всего на счету Гаджимурада 28 поединков в UFC, M-1 и ACB: 20 побед и 8 поражений.
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