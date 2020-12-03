Стала известна причина очередного срыва поединка полулегковесов UFC – Забита Магомедшарипова из России и мексиканца Яира Родригеса.
USADA дисквалифицировало Родригеса на полгода за предоставление недостоверной информации о своем местонахождении. Бан прилетает спортсмену в том случае, если он нарушает правило трижды в течение 12 месяцев. USADA смягчило наказание Яира, так как в его допинг-тестах не оказалось следов запрещенных веществ, сообщило ESPN.
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Срок дисквалификации отсчитывается от сентября, вернуться в клетку Родригес сможет не раньше 8 марта 2021 года.
- Бой Магомедшарипова и Родригеса сорвался во второй раз.
- Впервые поединок был намечен на август 2020 года, но был отменен из-за травмы мексиканца.
- На счету 28-летнего Родригеса 9 боев и 1 поражение в UFC.
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