USADA дисквалифицировало Родригеса на полгода за предоставление недостоверной информации о своем местонахождении. Бан прилетает спортсмену в том случае, если он нарушает правило трижды в течение 12 месяцев. USADA смягчило наказание Яира, так как в его допинг-тестах не оказалось следов запрещенных веществ, сообщило ESPN.