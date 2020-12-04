Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, в конце октября победивший Джастина Гэтжи и завершивший профессиональную карьеру, может вернуться в октагон.

Дагестанский боец сообщил Marca, что ему будет тяжело устоять перед выгодным финансовым предложением, если такое ему сделает глава UFC Дэйна Уайт.

Смешанные боевые искусства USADA дисквалифицировало бойца UFC, хотя он не провалил допинг-тест. В чем же дело? МИНУТУ НАЗАД

«Если ты решил закончить, заканчивай. Но, скорее всего, Дэйна Уайт предложит мне деньги. Если, например, это будут 100 млн долларов (82 млн евро), то принять решение будет трудно. Посмотрим, о чем он думает», – цитирует Хабиба The Sun.

Также источник добавил, что Нурмагомедов, в случае возвращения, не примет предложение снова выйти в клетку против Дастина Порье или Конора Макгрегора, так как «уже легко победил их».

Хабиб – обладатель уникального достижения: 29 побед, 0 поражений.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов собирается встретиться с президентом МОК Томасом Бахом и поговорить о включении ММА в программу Олимпиады.

Смешанные боевые искусства Трэш в Дагестане: человек, который отправил в нокдаун бойца UFC, сам был избит 2 ЧАСА НАЗАД