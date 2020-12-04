Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев раскритиковал смешанные единоборства, заявив, что в этом виде спорта нет культуры и ценностей.

«Не хотелось бы трогать MMA. Но в этом виде единоборств, видимо, на психологическом уровне заложено добивать соперника. Очень много инцидентов. После боя Макгрегора и Нурмагомедова привыкли посылать друг друга, материться – для них это хайп.

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В боксе есть культура, ценности, нет унижения оппонента, поединок идет по четким правилам. В такой ситуации воспитывается сам спортсмен. Не хочу никого задеть, но в MMA нет ни ценностей, ни правил. Поэтому эти единоборства и называются «бои без правил», – цитирует Кремлева «РБК-Спорт».

Кремлев возглавляет федерацию бокса с 2017 года.

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