Выставочный боксерный поединок легендарных Майка Тайсона и Роя Джонса оказался популярнее титульного боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи в MMA – боксеры собрали больше платных трансляций.

MMA Fighting сообщает, что для просмотра боя Тайсона и Джонса любители спорта приобрели примерно 1,2 миллиона платных трансляций (PPV). Хабиб и Гэтжи 24 октября собрали примерно в два раза меньше – 675 тысяч.