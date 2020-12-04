Выставочный боксерный поединок легендарных Майка Тайсона и Роя Джонса оказался популярнее титульного боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи в MMA – боксеры собрали больше платных трансляций.
MMA Fighting сообщает, что для просмотра боя Тайсона и Джонса любители спорта приобрели примерно 1,2 миллиона платных трансляций (PPV). Хабиб и Гэтжи 24 октября собрали примерно в два раза меньше – 675 тысяч.
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- Бой 54-летнего Тайсона и 51-летнего Джонса завершился ничьей.
- Хабиб и Гэтжи сражались за чемпионский пояс UFC в легком весе – титул остался у Нурмагомедова.
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