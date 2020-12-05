Российский боец UFC и друг Хабиба Нурмагомедова Ислам Махачев уверен, что Хабиб не возобновит спортивную карьеру.

«Сколько процентов даю на то, что Хабиб вернется? Пусть будет один процент. Я уверен, что он не вернется, но все может быть. Когда он объявил о решении завершить карьеру, в душе у меня было: «Молодец, все правильно сделал. Больше не придется переживать».

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Но я был шокирован – не знал, что он будет завершать карьеру. Были слухи, что он может подраться с Сен-Пьером. Он нам говорил об этом. И не говорил, что будет завершать карьеру», – цитирует 29-летнего Махачева «Спорт-Экспресс».

Хабиб объявил о завершении карьеры в ММА после победы над Джастином Гэтжи.

Статистика Махачева – 18 побед и одно поражение. Он не дрался с сентября 2019 года.

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