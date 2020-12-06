В США состоялся турнир UFC Vegas 16, главным поединком которого стал бой итальянца Марвина Веттори и шведа Джека Херманссона.

Веттори победил единогласным решением судей (49-46, 40-46, 49-45) и одержал 14 победу при 4 поражениях в ММА.

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«Не очень доволен своим выступлением, могу драться намного лучше, но Джек – жесткий парень. Когда я уронил его в первом раунде, то подумал, что смогу его финишировать, но он пришел в себя и хорошо работал в партере. Теперь я в топе, ублюдки. Эта победа для всех итальянцев, которые верили меня, для всех итальянцев, которым сейчас тяжело», – заявил после боя Веттори, а также вызвал на поединок Пауло Косту.

Самой яркой победой и бонусом в 50 тысяч долларов отметился американец Джош Ливитт. На 22-й секунде поединка против соотечественника Мэтта Уимана Ливитт провел необычный прием – поднял соперника и бросил на настил, во время падения придавив ему горло. Уиман тут же уснул.

Еще один нокаут случился в поединке между испанцем Илия Топурия и американцем Дэймоном Джексоном. На третьей минуте первого райнда Топурия вынудил судью остановить поединок.

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