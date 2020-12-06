«Не очень доволен своим выступлением, могу драться намного лучше, но Джек – жесткий парень. Когда я уронил его в первом раунде, то подумал, что смогу его финишировать, но он пришел в себя и хорошо работал в партере. Теперь я в топе, ублюдки. Эта победа для всех итальянцев, которые верили меня, для всех итальянцев, которым сейчас тяжело», – заявил после боя Веттори, а также вызвал на поединок Пауло Косту.