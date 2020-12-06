5 ноября UFC расторг контракт с Йоэлем Ромеро: кубинец несколько раз претендовал на пояс и в последнее время занимал пятое место в рейтинге среднего дивизиона.

Босс UFC Дэйна Уайт объяснил увольнение Ромеро и рассказал о грядущих изменениям в организации.

Смешанные боевые искусства Боец победил редким приемом на UFC Vegas 16 – соперник потерял сознание после броска на настил 7 ЧАСОВ НАЗАД

«Дело не только в Ромеро. В конце года нас ждут серьезные сокращения. Возможно, до начала 2021 года у нас будет еще 60 увольнений.

Ромеро проиграл четыре из последних пяти боев, ему 43 года. А наш ростер при этом сильно раздут. Грядет большая чистка, и в следующие несколько недель вы услышите много имен. Трудные решения, но их необходимо принять», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Еще Дэйна подтвердил намерение встретиться с Хабибом Нурмагомедовым и поговорить о возобновлении его карьеры.

Рекорд Ромеро – 13-5.

Ближайшие бои UFC пройдут 6 декабря.

Смешанные боевые искусства «Пусть будет 1 процент». Махачев – о возвращении Хабиба ВЧЕРА В 08:52