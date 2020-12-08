О разрыве контракта с 29-летней американкой сообщает MMA Junkie. В 2017 году девушка дебютировала в UFC с досрочной победы над Каринэ Геворкян, но потом подряд проиграла Монтане де ла Росе, Пейдж Ванзант и Джине Мазани. Последнее поражение датировано ноябрем-2020.