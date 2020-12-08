Боец UFC Рейчел Остович уволена из промоушна после трех поражений подряд.
О разрыве контракта с 29-летней американкой сообщает MMA Junkie. В 2017 году девушка дебютировала в UFC с досрочной победы над Каринэ Геворкян, но потом подряд проиграла Монтане де ла Росе, Пейдж Ванзант и Джине Мазани. Последнее поражение датировано ноябрем-2020.
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- Статистика Остович в MMA – четыре победы и шесть поражений.
- Остович пользуется популярностью у поклонников смешанных единоборств, так как регулярно выкладывает в соцсетях пикантные фото.
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