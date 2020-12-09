UFC расторг контракт с российским бойцом Гаджимурадом Антигуловым, который недавно попал в скандальную историю на дагестанской свадьбе.

BJ Penn сообщает , что полутяжеловес больше не будет выступать в промоушне.

В начале декабря 31-летний Антигулов влип в скандал на дагестанской свадьбе. На мероприятии был запрещен алкоголь, но боец пронес горячительные напитки, употреблял на виду у всех и отвечал отказом на просьбы прекратить. В итоге между Антигуловым и еще несколькими мужчинами завязалась драка.