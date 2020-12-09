UFC расторг контракт с российским бойцом Гаджимурадом Антигуловым, который недавно попал в скандальную историю на дагестанской свадьбе.
BJ Penn сообщает, что полутяжеловес больше не будет выступать в промоушне.
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В начале декабря 31-летний Антигулов влип в скандал на дагестанской свадьбе. На мероприятии был запрещен алкоголь, но боец пронес горячительные напитки, употреблял на виду у всех и отвечал отказом на просьбы прекратить. В итоге между Антигуловым и еще несколькими мужчинами завязалась драка.
- Антигулов выступал в UFC с 2016 года. Последние четыре поединка он проиграл, в том числе соотечественнику Максиму Гришину.
- Всего на счету Гаджимурада 28 поединков в UFC, M-1 и ACB: 20 побед и 8 поражений.
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