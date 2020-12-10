Президент UFC Дэйна Уайт объяснил массовое сокращение бойцов из промоушна – оно не связано с финансовыми проблемами организации.
«Делаем это каждые выходные на протяжении 20 лет, но в последние месяцы ничего не увольняли. Это не относится к зарплатам бойцов, просто во время пандемии этого не делалось несколько месяцев. Если бы я пытался сэкономить, то увольнял бы сотрудников, как любая другая американская компания. Так экономят в подобных ситуациях. Но я выполнил все контракты и не уволил ни одного сотрудника за все время пандемии», – цитирует Уайта BJ Penn.
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- В ближайшее время UFC уволит примерно 60 бойцов.
- Некоторые уже попали под сокращение – в частности, любимица фанатов Рейчел Остович и дагестанец Гаджимурад Антигулов, недавно подравшийся на свадьбе.
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