«Делаем это каждые выходные на протяжении 20 лет, но в последние месяцы ничего не увольняли. Это не относится к зарплатам бойцов, просто во время пандемии этого не делалось несколько месяцев. Если бы я пытался сэкономить, то увольнял бы сотрудников, как любая другая американская компания. Так экономят в подобных ситуациях. Но я выполнил все контракты и не уволил ни одного сотрудника за все время пандемии», – цитирует Уайта BJ Penn.