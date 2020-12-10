Боец MMA Федор Емельяненко считает, что самая большая проблема современной России – изменение ценностных ориентиров людей.
«Это беда. С одной стороны, храмы открываются, гонений нет, вроде как призывают людей жить по вере. А с другой – меняются ценности, и на слуху не тот, кто добро делает, а тот, кто каким-то негативом прославляется», –
Емельяненко в интервью ютьюб-каналу «Руки Выше». – В Евангелие есть такие слова: «По умножению беззакония во многих охладеет любов». Ждать, пока сверху изменят нашу жизнь к лучшему, – бесполезная трата времени. Нужно самому по мере сил и возможностей оказывать помощь, поддержку, любовь своему ближнему. Тогда нам всем станет лучше и легче»
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- Емельяненко – четырехкратный чемпион мира по версии Pride FC.
- Боец – глубоковернующий человек. И резко относится к вопросам религии.
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