Российский боец смешанных единоборств успешно дебютировал в Bellator – Магомед Магомедов победил на турнире, который проходил в Анкасвилле (США).

Бой 28-летнего Магомедова против Матеуса Маттоса был соглавным. Поединок продлился все три раунда, рефери единогласным решением отдали победу Магомедову: 30-26, 30-27, 30-27.

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В начале боя ему удался потрясающий по красоте прием – находясь у сетки, он сделал эффектный бросок, и соперник приземлился на голову.

Поединок русскоговорящих бойцов состоялся в предварительном карде – Шамиль Никаев представляет Бельгию, Кемран Лачинов – США. Никаев победил единогласным решением судей, это также был его дебютный бой в промоушне.

В главном бою вечера Хулиана Велаксес взяла верх над Илима-Лей Макфарлан.

Статистика Магомедова – 16 побед и одно поражение (от чемпиона UFC Петра Яна).

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