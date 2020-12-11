Американский боец UFC снова высказался в адрес чемпиона промоушна Хабиба Нурмагомедова, с которым так и не подрался. После победы над Джастином Гэтжи непобедимый дагестанец объявил о завершении карьеры.

«Хабиб слетал каждый раз, когда бой был близко. Напомню про UFC 209 – один из его тренеров находился в том же зале, где и я. Он увидел мой спарринг на весогонке и куда-то позвонил. И UFC 209, *** [блин], у нас больше нет. Подозреваю, он звонил Хабибу.

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Я готов всегда – у меня полное досье на Хабиба. Я даже подучил русский, подготовил сюрприз. Если он захочет вернуться в игру, пусть будет готов. Он должен мне 200 отжиманий и 20 тысяч. Нельзя заставить моих бездомных отжиматься и смеяться над ними, а потом убежать. Я его порву», – цитирует 36-летнего Фергюсона .

Бой Нурмагомедова и Фергюсона срывался пять раз, последний – в апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Фергюсон 13 декабря подерется с Чарльзом Оливейрой.

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