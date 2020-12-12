Где пройдет

Ивент состоится в спортивном комплексе «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Там же прошли последние шесть турниров, все – без зрителей. Всего на вечер боев намечено 10 поединков: 5 в основном карде и 5 прелимов.

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Главный бой

Изначально на турнире готовились провести два титульных поединка, но оба они сорвались. У мужчин за пояс планировали подраться американец Камару Усман и бразилец Гилберт Бёрнс, но первый отказался от участия, сославшись на неподготовленность. В результате бой перенесли на 13 февраля будущего года.

Камару Усман Фото: Getty Images

У женщин могли сойтись Аманда Нуньес (Бразилия) и Меган Андерсон (Австралия), но чемпионка в легчайшем весе снялась из-за травмы. Как и в первом случае с Усманом и Бёрнсом, бой перенесен на 2021 год, но точная дата пока не определена.

Российские фанаты ММА могли увидеть в деле Петра Яна, но русский чемпион снялся по личным причинам. В итоге самый интересный из предстоящих – бой между Дейвисоном Фигейреду и Брэндоном Морено. Первый идет на серию из пяти побед, второй – из трех.

Основной кард

Дейвисон Фигейреду (Бразилия) – Брэндон Морено (Мексика)

Тони Фергюсон (США) – Шарлис Оливейра (Бразилия)

Маккензи Дерн (США) – Вирна Жандироба (Бразилия)

Кевин Холланд (США) – Роналду Соуза (Бразилия)

Жуниор дос Сантос (Бразилия) – Сирил Ган (Франция)

Прелимы

Каб Свонсон (США) – Дэниел Пинеда (США)

Ренату Мойкану (Бразилия) – Рафаель Физиев (Киргизия)

Гейвин Такер (США) – Билли Карантильо (США)

Тиша Торрес (США) – Сэм Хьюз (США)

Чейз Хупер (США) – Питер Барретт (США)

Где смотреть

Бои без проблем и с отличной картинкой можно посмотреть на платном UFC Fight Pass, на канале UFC ТВ (можно подключить на платформе Триколор), в видеосервисе Wink и на more.tv.

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