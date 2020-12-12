Боец АСА Магомед Исмаилов стал участником небольшой потасовки в Москве.

По данным телеграм-канала Baza, 12 декабря спортсмен не поделил проезжую часть с другим участником движения в районе Олимпийского проспекта. После непродолжительной словесной перепалки Магомедов схватил неприятеля за ворот и наградил его пинком.

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После того как мужчина убежал, Исмаилов дважды ударил по водительской двери чужого автомобиля и направился к своему авто. Неизвестно, кто спровоцировал конфликт, но, судя по комментариям из машины авторов видео, один из участников движения не уступил дорогу при выезде со двора.

Выяснилось, что на самом деле ролик постановочный и приурочен к выходу в прокат фильма «Реальные пацаны против зомби». Исмаилов сыграл в нем эпизодическую роль.

В июле 2020 года Исмаилов нокаутировал Александа Емельяненко в рамках турнира АСА 107.

13 декабря Исмаилов должен выйти в октагон и сразиться с Иваном Штырковым. Турнир АСА 115 пройдет в Москве.

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