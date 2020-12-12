Боец UFC Тони Фергюсон очень разозлился, узнав об уходе Хабиба Нурмагомедова из спорта после победы над Джастином Гэтжи.
Американец, который так и не подрался с Хабибом, хотя Дэйна Уайт пять раз прорабатывал поединок, вскочил с места и несколько раз выругался.
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- На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в MMA.
- 36-летний Фергюсон провел 29 боев в ММА и проиграл 4 из них.
- 12 декабря он проведет поединок с Шарлисом Оливейрой на UFC 256.
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