Боец UFC Тони Фергюсон очень разозлился, узнав об уходе Хабиба Нурмагомедова из спорта после победы над Джастином Гэтжи.

Американец, который так и не подрался с Хабибом, хотя Дэйна Уайт пять раз прорабатывал поединок, вскочил с места и несколько раз выругался.