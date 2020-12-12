Блогер Джейк Бол в конце ноября заявил о желании организовать бой с Конором Макгрегором.

«Какой еще боец со столь обширной фан-базой может вызвать Макгрегора на бой? Это случится, вот увидите», – написал Пол в твиттере.

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Вероятность боя оценил президент UFC Дэйна Уайт.

«Конор – один из величайших бойцов. Так что он не будет драться с блогерами, которые записывают гребаные видео на ютьюбе. Для подобных боев есть свои рынки, но я таким не занимаюсь», – цитирует Уайта TMZ.

  • Ранее сообщалось, что Флойд Мэйуэзер проведет бой с блогером Логаном Полом.
  • 29 ноября Джейк Пол (брат Логана) на вечере бокса в Лос-Анджелесе победил экс-игрока НБА Нэйта Робинсона.

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