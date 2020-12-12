«Какой еще боец со столь обширной фан-базой может вызвать Макгрегора на бой? Это случится, вот увидите», – написал Пол в твиттере.

«Конор – один из величайших бойцов. Так что он не будет драться с блогерами, которые записывают гребаные видео на ютьюбе. Для подобных боев есть свои рынки, но я таким не занимаюсь», – цитирует Уайта TMZ.