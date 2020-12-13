В спортивном комплексе «UFC APEX» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся номерной турнир UFC 256, главным событием которого стал поединок между Дейвисоном Фигередо и Брендоном Морено.

Чемпионский пояс, принадлежавший Фигередо, остался у бразильца. Бойцы провели в клетке все пять раундов, после чего судьи не смогли выбрать победителя.

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В со-главном бою Тони Фергюсон сенсационно проиграл бразильцу Шарлису Оливейре. Спортсмены также досрочно не выявили победителя, но судьи единогласным решением отдали победу Оливейре – 26-30, 26-30, 26-30. Для Тони это второе поражение в 2020-м и подряд – в начале года он проиграл Джастину Гэтжи.

Также в основном карде Кевин Холланд победил Роналдо Соузу нокаутом в первом раунде. Американец получил 50 тысяч долларов бонусом за лучшее выступление вечера.

В прелимах боец из Киргизии Рафаэль Физиев брутальным нокаутом вырубил Ренато Мойкано из Бразилии. За решающую серию ударов Физиев тоже заработал дополнительные 50 тысяч долларов.

Другие результаты:

Маккензи Дерн победила Вирну Жандиробу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Сирил Ган победил Джуниора дос Сантоса техническим нокаутом во втором раунде.

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