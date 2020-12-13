UFC сделал первый шаг к подготовке боя между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. В официальных аккаунтах организации появилось промо поединка, который намечен на 23 января 2021 года.
На видео использованы самые яркие фрагменты прошлых поединков обоих бойцов, в том числе из очной встречи в 2014 году, которая завершилась победой Макгрегора нокаутом в первом раунде. «Готовьтесь к войне!» – так подписан ролик, в котором звучит музыка с идентичным мотивом.
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- Макгрегор не выходил в клетку с января 2020 года. После боя с Дональдом Серроне он в третий раз объявил о завершении карьеры, но вновь вернулся.
- На счету ирландца 22 победы и 4 поражения.
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