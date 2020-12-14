Вечером 13 декабря в Москве состоятся турнир по смешанным единоборством ACA 115. Кард возглавили российские бойцы Магомед Исмаилов и Иван Штырков.

Бойцы выясняли отношения все три раунда, по итогам поединка все пяти рефери присудили победу 34-летнему Исмаилову. После боя Магомед попытался скосплеить Хабиба Нурмагомедова, который объявил о завершении карьеры, выиграв у Джастина Гэтжи.

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«Хочу сказать всем, кто записал этого парня в андердоги, типа он слабый парень и плохо дышит, хочу сказать: заткнитесь! Он очень крутой пацан, очень крутой!

А сейчас я снимаю свои перчатки и хочу положить их. Вы будете скучать? Будете скучать, честно?! Поэтому я не буду их там оставлять, раз вы будете скучать. Я не дам вам скучать! Хочу поблагодарить всех за поддержку. Кто сейчас меня видит: газ! И благодарю свою команду», – сказал Исмаилов.

  • Исмаилов одержал четвертую победу подряд в MMA.
  • Статистика бойца – 18 побед, два поражения и одна ничья.

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