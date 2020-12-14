«Хочу сказать всем, кто записал этого парня в андердоги, типа он слабый парень и плохо дышит, хочу сказать: заткнитесь! Он очень крутой пацан, очень крутой!

А сейчас я снимаю свои перчатки и хочу положить их. Вы будете скучать? Будете скучать, честно?! Поэтому я не буду их там оставлять, раз вы будете скучать. Я не дам вам скучать! Хочу поблагодарить всех за поддержку. Кто сейчас меня видит: газ! И благодарю свою команду», – сказал Исмаилов.