Вечером 13 декабря в Москве состоятся турнир по смешанным единоборством ACA 115. Кард возглавили российские бойцы Магомед Исмаилов и Иван Штырков.
Бойцы выясняли отношения все три раунда, по итогам поединка все пяти рефери присудили победу 34-летнему Исмаилову. После боя Магомед попытался скосплеить Хабиба Нурмагомедова, который объявил о завершении карьеры, выиграв у Джастина Гэтжи.
«Хочу сказать всем, кто записал этого парня в андердоги, типа он слабый парень и плохо дышит, хочу сказать: заткнитесь! Он очень крутой пацан, очень крутой!
А сейчас я снимаю свои перчатки и хочу положить их. Вы будете скучать? Будете скучать, честно?! Поэтому я не буду их там оставлять, раз вы будете скучать. Я не дам вам скучать! Хочу поблагодарить всех за поддержку. Кто сейчас меня видит: газ! И благодарю свою команду», – сказал Исмаилов.
- Исмаилов одержал четвертую победу подряд в MMA.
- Статистика бойца – 18 побед, два поражения и одна ничья.