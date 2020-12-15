Американский боец UFC Тони Фергюсон опубликовал пост в инстаграме впервые после поражения от Чарльза Оливейры на UFC 256. Это его второй проигрыш подряд.

«Никаких оправданий. Я чувствую себя подавленным. Я вышел и принимал его атаки вместо того, чтобы защищаться. Разминка перед боем была не такой, как до коронавируса. Но оправдываться не буду. Времена меняются, как и люди. Нужный уровень агрессивности не был достигнут. Моя ошибка.

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Чак начал охоту на мои спину и руку сразу, как только мы оказались в партере. Поэтому я не беспокоился о маунте – парень был скользким, да и я тоже. Я хотел добиться нокаута в стойке или удушения на спине. Было весело сражаться с мокрым одеялом. Поверьте, этот сценарий больше не повторится. Точка.

Рука в порядке, болевой был очень плотным. Мысль о сыне и способность терпеть боль помогли мне справиться. Мой путь к величию еще не окончен. Мы далеки от завершения карьеры. Так что вот вам, хейтеры», – написал 36-летний Фергюсон и добавил эмодзи с изображением среднего пальца.

Фергюсон проиграл Оливейре единогласным решением судей.

В мае Тони уступил Джастину Гэтжи, который стал заменой Хабибу Нурмагомедову.

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