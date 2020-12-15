Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что внес бы корректировки в символическую сборную футболистов всех времен, которую составил журнал France Football.
«Вместо Хави я бы Зидана поставил. Вместо Беккенбауэра Серхио Рамоса. И тренером Дель Боске», – написал 32-летний Нурмагомедов.
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- Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи. Его статистика в ММА – 29-0.
- Символическую сборную определило жюри из 140 журналистов, участвующих в голосовании за «Золотой мяч».
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