На блогера Артема Тарасова, который позиционирует себя как боец MMA, и жену Вячеслава Дацика Викторию подал в суд казанский бизнесмен Павел Подрядов. Он хочет получить комиссию за организацию боя Рыжего Тарзана с кикбоксером Жеромом ле Банне. Требуемая сумма – 1 млн 25 тысяч рублей.

В 2019-м Подрядов свел для боя в Казани французскую звезду и скандального Дацика: за услуги он потребовал 20% от контракта. Дацик проиграл нокаутом, зрители получили шоу, а деньги, как рассказал Mash Тарасов, еще 17 марта ушли на счет промоутера.

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Однако сейчас от Подрядова прилетели иски: к Виктории Дацик и к самому Артему (оплата шла через его ИП). Блогер удивлен и пока не может связаться с промоутером. «Видимо, он попутал и сейчас гасится», – сказал Тарасов Mash.

В ноябре Дацик вышел из тюрьмы, где провел последний год из-за незаконного пересечения границы России с Эстонией.

Рыжий Тарзан хочет продолжить карьеру и провести бой в январе.

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