Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов попал в топ-10 рейтинга самых обсуждаемых людей года в соцсети «Вконтакте».

Рейтинг составлен с помощью системы анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics. В нем учитываются упоминания в публичных записях и комментариях соцсети с января по декабрь.

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Нурмагомедов занял шестое место с 2,8 млн упоминаний, нападающий «Барселоны» Лионель Месси на восьмом месте с 2,3 млн упоминаний. Больше спортсменов в десятке нет.

Персоны года во «ВКонтакте»:

1. Владимир Путин – 18,6 млн упоминаний.

2. BTS – 8,6 млн.

3. Morgenshtern – 3,2 млн.

4. Александр Лукашенко – 3,1 млн.

5. Дональд Трамп – 2,9 млн.

6. Хабиб Нурмагомедов – 2,8 млн.

7. Алексей Навальный – 2,6 млн.

8. Лионель Месси – 2,3 млн.

9. Ольга Бузова – 1,7 млн.

10. Сергей Собянин – 1,6 млн.

Нурмагомедов в 2020 году защитил чемпионский пояс и объявил о завершении карьеры.

Спортсмен выкупил промоушен Gorilla Fighting Сhampionship и хочет, чтобы бойцы оттуда попадали в UFC.

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